Maltempo | a Milano danni e disagi Chiesto stato d' emergenza per la Lombardia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il presidente Fontana ha formalizzato a Giorgia Meloni, ai ministri competenti e al capo della Protezione Civile, Curcio, la richiesta del riconoscimento dellodiper la. Violento temporale sue la Brianza: tetti scoperchiati e alberi caduti. Una 16enne è morta colpita da un albero. Diversi feriti in Veneto per la grandine. Roma: crolla albero su Lungotevere, ferite due persone. Verso lod'anche Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia

