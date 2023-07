Maltempo a Milano | ancora disagi dopo nubifragio Sala | Escludo mancanza manutenzione

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ailche ha colpito la città nella notte tra il 24 e il 25 luglio, è iniziata la conta dei danni: i Vigili del fuoco hanno precisato che nelle ultime 24 ore hanno effettuato circa 280 intervenenti, mettendo in campo 140 uomini e 35 mezzi di soccorso. In supporto sono arrivate anche squadre dai comandi di Lodi, Genova e Savona. Nel mentre, sono stati riparati altri importanti snodi della rete tram, dove alberi caduti e detriti avevano danneggiato gli impianti elettrici e bloccato i binari. Servizi di nuovo attivi in piazzale Maciachini (linee 2 e 4) Parco Nord (linea 4), Porta Lodovica (linea 15) e via Torino (tram 14). "È stato un momento drammatico ma mi pare che la città sta reagendo bene", ha detto oggi il sindaco Giuseppe, spiegando che "le strade e la rete dei trasporti ...