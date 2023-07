Mafia | Orlando | ' chiesta discussione in Antimafia su stop Saviano in Rai' **

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Con il gruppo Pd in commissioneabbiamo chiesto di discutere in quella sede della cancellazione da parte dei vertici della Rai del programma sulle mafie di Roberto. Un segnale pericoloso e una scelta inquietante". Così Andreasu twitter.

... professore dell'Università di Milano nonché figlio del Generale dei Carabinieri ucciso dalla...Luca Nivarra " Università di Palermo Giovanni Orlandini " Università di Siena Maria Teresa"...... Debora Serracchiani, Enza Rando, Andrea, Peppe Provenzano, Valeria Valente, Franco ... a connessioni e legami con associazioni segrete e terrorismo nero,e 'Ndrangheta. Per questo va ...Chi mi può contestare LaLapuò contestare un governo che ha fatto tutto quello che ... È poco noto che Falcone fu delegittimato dal sindaco di sinistra di Palermo, che ipotizzò ...

Ultimo'ora: **Mafia: Orlando, 'chiesta discussione in Antimafia su ... La Svolta

“Falcone fu umiliato dai suoi colleghi della sinistra giudiziaria“. E’ quanto dichiarato da Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, in una intervista a Libero. Mulè sottolinea che “Rita dalla Chies ...Alle 16,58, in via D’Amelio, si spegne di colpo il brusio della folla che fino a quel momento aveva sfilato rumorosa in corteo, tra le vie di Palermo, al grido di «fuori la mafia dallo Stato». Ogni co ...