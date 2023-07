LVHM diventa partner delle Olimpiadi di Parigi | moda e sport verso una nuova fase

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Life&People.it Un patto olimpico, in tutti i sensi.trovano la quadra e sanciscono l’accordo perfetto, coinvolgendo per la prima volta attivamente anche il gruppo del lussoche sarà il Premiumdi2024. Esattamente un anno, il 26 luglio 2024 si apriranno leche dopo cento anni torneranno nella Ville Lumiere per una edizione che si annuncia memorabile a basso impatto ambientale e con piena parità di genere tra i partecipanti. Una convergenza incredibile Si tratta di un accordo che può che considerarsi già da ora di successo. Basta guardare i numeri per rendersi conto della portata monstre dell’evento: saranno infatti attesi aquattro miliardi di spettatori, più di ...