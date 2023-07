Lunghe attese per le visite mediche? Ecco la soluzione del ministro Schillaci

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) : “incentivare il lavoro pagandoli subito di più” Ildella Saluteè intervenuto sulla questione liste di attesa per le, proponendo unarapida. Pridurre le liste d’attesa nella Sanità, ha detto, occorre “incentivare” i medici a lavorare di più. Ciò, a suo dire, può avvenire “pagandoli subito di più come abbiamo già fatto per i medici di pronto soccorso e rendendo strutturali gli straordinari da 80 euro lordi all’ora“. Per gli altri operatori l’aumento è di 50 euro. Inoltre, in una intervista al Sole24Ore, ilha parlato della prossima manovra per la sanità: “spero di avere in manovra 3-4 miliardi in più da destinare prioritariamente agli incentivi per il personale in modo da rendere più attrattivo il Ssn. Poi ...