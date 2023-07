L’ultimo Boss di Kings Cross | la nuova serie pronta al debutto su Sky

In questo contesto si inserisce la recensione didi Kings Cross , la nuova serie tratta dall'omonimo bestseller autobiografico di John Ibrahim, dal 26 luglio su Sky Atlantic e NOW, che ...... rimane ucciso insieme al padre; perché quest'era ...in vicende poco chiare che lo avevano portato ad attirarsi le ire dei...'innocenza come estraneità totale alla realtà in cui si vive o ...Debutta in Italiadi Kings Cross (Last King of the Cross). La Serie TV Sky Original australiana a tema poliziesco va in onda dal 26 luglio in anteprima nazionale sui canali SKY ed è disponibile in ...

L'ultimo boss di Kings Cross, la recensione: una (vera) mafia story ... Movieplayer