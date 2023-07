Lukaku e gli altri | se adesso i campioni parlano per enigmi

Non è il gioco dell'estate, è il gioco del secolo che avanza, del tempo che passa e del mondo che si trasforma. Dei calciatori che hanno scoperto un linguaggio più amico di quello verbale o di quello ...La Juventus si concentra sulle uscite e aspetta il ritorno in Italia del Dt Giuntoli: Kessie eobiettivi in entrata della 'Vecchia Signora'. Il Napoli tratta con Osimhen e nel frattempo è ...addii di tutti e treestremi difensori e l'arrivo del solo Di Gennaro, lasciano due spazi ...in azione contro Mkhitaryan - Calciomercato.itAnche in attacco le incognite sono molte con...

Lukaku chiede perdono, ma tutta l'Inter alza il muro. E quei video su whatsapp... La Gazzetta dello Sport

Offerta ufficiale della Juventus da tredici milioni totali; i bianconeri vogliono andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri ...Non è il gioco dell’estate, è il gioco del secolo che avanza, del tempo che passa e del mondo che si trasforma. Dei calciatori che hanno scoperto un linguaggio più amico di quello verbale o di quello ...