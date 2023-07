Luis Alberto e il messaggio polemico su Instagram | è un addio alla Lazio?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù”. Il destinatario resta ignoto, ma ilè abbastanza chiaro:si sfoga sumentre con la suaè in ritiro ad Auronzo di Cadore. Il sospetto è che la storia polemica pubblicata dal centrocampista sia un riferimentotrattativa per il rinnovo del contratto con il club biancoceleste. Un sospetto sottolineato anche dal Corriere dello Sport, che spiega come da alcune settimanesia a un passo dfirma, che però finora non si è mai concretizzata. Lo spagnolo non è nuovo alle polemiche con il club e a questo punto ogni scenario è possibile. Anche perché nella storiac’è pure un’emoticon, ovvero ...

Sono ore calde per Maurizio Sarri, con la Lazio che lavora sul calciomercato per l'acquisto Djibril Sow: al contempo esplode il caso Luis Alberto ...Luis Alberto, croce e delizia di ogni sessione di calciomercato laziale, manifesta via social tutto il suo disappunto per un rinnovo contrattuale che tarda a venire “C’è un limite oltre il quale la pa ...