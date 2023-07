Luciano Spalletti | accordo segreto per il 2024 | tifosi del Napoli sconvolti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo ilun anno di riposo e già pronti al nuovo progetto,è pronto a firmare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quando si parla dile sorprese sono sempre dietro l’angolo e così è stato anche quest’anno. Nessuno avrebbe mai ipotizzato un suo addio, infatti, proprio nell’anno della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... si parlava di un certo addio di Max Allegri, si vociferava che sarebbe andato via per le super offerte arabe o esonerato e sostituito da un fedelissimo di Giuntoli quindi, ma alla ...... Francesca Brienza si lasciò scappare un like di troppo ad un post su Facebook dedicato a Francesco Totti, nel periodo della guerra a distanza con. L'apprezzamento all'invito ...Notizie Calcio Napoli - L'annata d'oro 2022/2023 dinon è rimasta inosservata. Il tecnico ha cementato il suo nome nella storia del Napoli vincendo lo scudetto dopo 33 anni e dopo il suo addio al club azzurro è arrivata una proposta ...

Pagano la penale al Napoli, Spalletti riparte subito in panchina CalcioMercato.it

Luciano Spalletti può tornare in panchina, a sorpresa l’ex allenatore del Napoli sarebbe pronto per il rientro in tuta e fischietto.La partita amichevole tra il Napoli e l'Hatayspor sarà visibile in esclusiva su Sky Sport in Pay per View. Quindi anche gli abbonati Sky dovranno pagare 9,99 euro per poter vedere i Campioni d'Italia ...