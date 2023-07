Lucania Film Festival 2023 | il programma completo | Amos Gitai e Rocco Papaleo tra gli ospiti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tanti gliche si alterneranno nei giorni del, Mohsen Makhmalbaf, Pegah Moshir Pour, Vincenzo Schettini, Laura Marziali, Franco Arminio, Ivana Lotito, Alessio Giannone, Michela Andreozzi, Nahaze, Roberto Angelini, Rodrigo D'Erasmo e molti altri Si terrà a Pisticci (MT) dal 9 al 13 agosto, con l'evento di pre apertura il 7 agosto, la 24ma edizione del, manifestazione fondata e organizzata da Allelammie. Prima manifestazione cinematografica internazionale in Basilicata per longevità , ilsi propone di essere il ...

Tanti gli ospiti che si alterneranno nei giorni del Lucania Film Festival 2023: Amos Gitai, Rocco Papaleo, Mohsen Makhmalbaf, Pegah Moshir Pour, Vincenzo Schettini, Laura Marziali, Franco Arminio, Iva ...Al via la 24° edizione del Lucania Film Festival, il più longevo festival di cinema in Basilicata. Dal 9 al 13 agosto a Pisticci.