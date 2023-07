L’RC auto aumenta ancora | quanto dovremo sborsare

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il costo dell’assicurazionecontinua a crescere per il secondo trimestre consecutivo. L’ultimo periodo analizzato, quello fra gennaio e marzo 2023, registra un incremento del +4% su base annua. Ora il contratto d’assicurazione medio sale a 368 euro annui. Aumento RC2023 Gli aumenti interessano tutte le province, in particolar modo Roma (+8%), Massa Carrara (+6%) e Sassari (+5,9%). Lo certifica nel suo report l’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Oltre una polizza ogni 5 prevede la scatola nera (21,9%). Nell’ultimo biennio il tasso di adozione di questa tecnologia è rimasto stabile. La diffusione della scatola nera, viene evidenziato, varia in maniera significativa da provincia a provincia. Al Sud c’è meno scetticismo sulla scatola nera, il dispositivo che viene fornito contestualmente alla stipula dell’assicurazione ...

