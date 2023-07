(Di mercoledì 26 luglio 2023) Yannsarà con ogni probabilità il prossimo portiere titolare dell’. Di questo ha parlato anche il giornalista Brunoa Radio Sportiva, sottolineando leche può dare ai nerazzurri l’estremo difensore svizzero.– Brunoha commentato così il possibile arrivo di Yannin nerazzurro: «L’ha bisogno di un portiere che dia. Penso che, parliamo del portiere del Bayern Monaco ed è un nazionale che sa anche giocare coi piedi. I nerazzurri non sono nelle condizioni di spendere e non sono disponibili a spendere tanto per un portiere. Non dimentichiamoci però che ci vogliono due portieri ...

... come riportato da Bruno, su Twitter, 'La parola di Lukaku aveva portato i nerazzurri a non rinnovare Dzeko' una decisione che, successivamente, è tornata indietro all'come un vero e ...Ma funziona E perchè è tanto importante in queste ore nelle trattative di grandi società, come quelle fra frae Cuadrado, la Juventus e Lukaku, il Psg e Vlahovic di LorenzoN ecessaria ...L'ex presidente dell', Massimo Moratti (Saras) è in scia a quota 1,7 miliardi di dollari. ... 3,9 miliardi di dollari Remo Ruffini (Moncler): 3,9 miliardi di dollari; Giuseppe De'e ...

Longhi: «Inter, alla fine arriverà Sommer. Ricerca di garanzie» Inter-News.it

La rottura fra l’Inter e Lukaku si arricchisce di un retroscena clamoroso che non è andato giù ad Ausilio. Tutto in una notte. Quella dei telefoni spenti, dei primi dubbi, poi di una certezza che ha ...L'interrogazione verrà presentata dal consigliere Longo. Intanto allarme eternit anche in un'altra zona della città ...