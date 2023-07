Lo sfogo di Nikita Pelizon | ecco cos’è accaduto e cosa è emerso

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023), lodell’ex gieffina su Twitter:dalle sue paroleè amatissima dai fan e continua con successo a volare sempre più in alto. Dalla vittoria al Grande Fratello Vip al lancio del suo primo inedito “Mojito”,è inarrestabile. Pochi giorni fa sui social ha annunciato che purtroppo non prenderà più parte a due serate organizzate da Matteo Diamante. Leggi anche –> Belen Rodriguez, l’entourage della showgirl interviene sul presunto flirt con Elio: l’indiscrezione Lodell’ex gieffina… Dopo l’annuncio dellatra le sue stories Instagram, anche Matteo Diamante in una diretta Instagram si è esposto sulla questione dichiarando: “ “Mi ...