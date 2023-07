Livorno choc | dove trovano cocaina al porto

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I finanzieri die i funzionari del locale Reparto Antifrode dell'Ufficio delle Dogane hanno scoperto, durante un controllo aldella città toscana, 59 chilogrammi dipura suddivisa in decine di panetti. Nel corso delle attività sono stati anche arrestate due persone. La droga era stata nascosta nella struttura interna del contenitore che trasportava un carico alimentare dal Sud America. Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato dal laboratorio della Locale Agenzia delle Dogane, verrà distrutto in un inceneritore. La droga sequestrata avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 40 milioni di euro.

18 luglio 2023 - Nuovo Ordine Mondiale: le strategie di dominio globale. Magdi Allam presenta il suo librooggi, martedì 18 luglio alle ore 21 presso il Dolli Lounge Piazza Grande, 48 Magdi Cristiano Allam presenterà come prima nazionale il suo nuovo libro in prima nazionale dal titolo 'Un ...Il bilancio è di 37 feriti : 25 intossicati e 12 persone sotto. Le condizioni che destano più ...è stata chiusa in entrambe le direzioni con uscite obbligate a Recco per chi proviene dae ...dopo che una bimba di 11 anni è stata colpita da un proiettile mentre stava giocando in un parco. In città, ora, è allarme, mentre le autorità cercano di risalire al responsabile. Il ...

La Juventus può davvero dare il via ad una rivoluzione in attacco: Vlahovic-Chiesa, ecco la bomba di mercato Un’estate che, fino ad ora, ha già riservato diversi cambiamenti in casa Juventus. In ...A Livorno oggi, martedì 18 luglio alle ore 21 presso il Dolli Lounge Piazza Grande, 48 Magdi Cristiano Allam presenterà come prima nazionale il suo nuovo libro in prima nazionale dal titolo “Un miraco ...