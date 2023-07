LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | Cosetti in nona posizione Inizia il quarto e decisivo round | comanda Iffland

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILE ULTIMODELLA GARA: si va per le medaglie e i piazzamenti definitivi. 05.44 Elisaha reso noto il suoe ultimo tuffo: sarà un triplo salto mortale avanti con mezzo avvitamento. Le atlete hanno comunicato ai giudici quale sarà il tuffo che eseguiranno nel. LA CLASSIFICA PARZIALE DOPO IL TERZO1 Rhiannan251.00 2 Molly CARLSON 230.40 3 Simone LEATHEAD 228.40 4 Jessica MACAULAY 218.95 5 Maria Paula QUINTERO 208.80 6 Meili CARPENTER 202.80 7 Xantheia PENNISI 199.00 8 Patricia VALENTE 197.709 Elisa183.70 10 Carlota GONZALEZ 177.40 11 Emily ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo femminile OA Sport

