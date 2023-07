LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | bene Elisa Cosetti nel suo primo tuffo odierno! L’azzurra prova a risalire la classifica

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.29 Sulla piattaforma arriva l’olandese Ginni Van Katwijk: anche per lei un triplo salto mortale avanti con mezzo avvitamento in posizione carpiata. Mette insieme 62.90 punti: non benissimo per lei. 05.28 Tocca alla canadese Simone Leathed: triplo salto mortale avanti con mezzo avvitamento in posizione carpiata. Prende 74.80 punti. 05.27 L’americana Ellie Smart: doppio salto mortale avanti con due avvitamenti e mezzo. Ingresso scarso, solleva parecchi schizzi: 45.90, giudizi ampiamente insufficienti. 05.25 Emily Chinnock, l’australiana: va. Porta un triplo salto mortale avanti con mezzo avvitamento: le vale 71.40 punti. 05.24 C’è la canadese Molly Carlson: doppio salto mortale indietro con due avvitamenti. La nordamericana mette insieme 79.90 punti. Conserva la seconda posizione. 05.22 Ora è la volta della ...

... PaddockOre 15: F1 - gara (in differita alle 18 su TV8) Ore 17: PaddockOre 17.30: ... Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei. Nella prima settimana ...... Francesca Dallapè e Tommaso Rinaldi per i, Maurizio Felugo e Leonardi Binchi per la pallanuoto. Niccolò Omini, inviato a Fukuoka, non solo curerà le intervistea caldo durante la diretta ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo femminile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Mondiale 2023 dei tuffi dalle grandi altezze. E' il mo ...Mondiali di Nuoto Fukuoka 2023: la seconda settimana in diretta su Sky Sport e NOW, Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW ...