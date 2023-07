LIVE Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 in DIRETTA | ancora bene Elisa Cosetti | tutti in attesa dell’australiana Iffland

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.23 Rhiannan, l’australiana, prima in classifica, per lei c’è un triplo salto mortale ritornato raggruppato con mezzo avvitamento. 06.21 Molly Carlson porta un quadruplo salto mortale avanti carpiato con mezzo avvitamento: è un gran tuffo! I giudici però non la premiano particolarmente. 06.18 Ora la connazionale Simone Leathead: triplo salto mortale ritornato carpiato con mezzo avvitamento. Arrivano 84.00 punti: viene scavalcata perché il suo complessivo è di 312.40 punti. 06.17 E’ la volta della canadese Jessica Macaulay: triplo salto mortale indietro carpiato. Tuffo pazzesco: 102.00 punti, per un totale di 320.95. 06.15 Maria Paula Quintero: la colombiana porta un triplo salto mortale raggruppato con un avvitamento. I giudici lo valutano con un non soddisfacente 79.80. 06.12 Ora la ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo femminile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Mondiale 2023 dei tuffi dalle grandi altezze.