LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | Volpi e Favaretto agli ottavi col brivido | Errigo in scioltezza Ora tocca a Batini

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Il tabellone inizia dunque a proporre le prime due sfide Italia-Francia. Non è certamente una novità, le due nazioni si sono mostrate a più riprese come le due più forti in quest’arma. 13.00 Delineati nel frattempo anche gli scontri di. La prima se la vedrà con la forte francese Anita Blaze, la seconda se la vedrà invece con la polacca Juli Walczik-Klimaszyk, anche lei dalla grande qualità. 12.57 Per ora dunque le azzurre hanno fatto 3/3, confermandosi una squadra dillo assoluto. All’appello manca ancora Martina, per cui bisognerà attendere qualche minuto. Per lei la sfida sarà con l’israeliana Gili Kuritzky. 12.55 Una splendida Arianna...