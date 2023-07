LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | Volpi agli ottavi col brivido! Favaretto in pedana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Stutchbury, 14-13: la situazione si fa delicatissima! Mancano 25 secondi.-Stutchbury, 14-11: non si arrende la britannica.-Stutchbury, 14-9: ancora un’accelerazione per l’italiana che si porta ad una stoccata d-Stutchbury, 12-9: ALLUNGA MARTINA!-Stutchbury, 11-9: si va alla seconda pausa con l’italiana avanti di due.-Stutchbury, 10-9: se fisicamente ora è difficile per la britannica, psicologicamente non è semplice per Martina affrontare un’avversaria leggermente infortunata.-Stutchbury, 9-8: Stutchbury sembra dolorante ma intenzionata a continuare.-Scruggs, ...