LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | tra poco le fiorettiste per i sedicesimi di finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.58 In pedana ancora gli ultimi tre assalti dei 32esimi della spada. Tra pochissimo scenderanno in pista leper i: Alice Volpi e Martina Favaretto subito in pedana, successivamente toccherà ad Arianna Errigo e Martina Batini. 11.55 Si salva il Campione Olimpico Romain Cannone che ha la meglio di East dopo un assalto difficile e molto teso. Ancor più difficile l’assalto per il giapponese Koki Kano, che la spunta sul canadese French solo alla stoccata di spareggio. Il tabellone non perde due dei favoriti dunque. 11.51 Ancora in fase di completamento gli ultimi assalti dei 32esimi del torneo di spada. Bisognerà attendere ancora qualche minuto per seguire le nostre. 11.46 Questi nel frattempo gli accoppiamenti degli azzurri ai ...