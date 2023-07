LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | ITALIA DA SOGNO! Volpi oro | Errigo argento | Di Veroli in finale nella spada

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Di-Koch: questa volta il magiaro riesce a infilare Davide. 3-0 Di-Koch: nonostante fosse sotto attacco, l’azzurro riesce a piazzare la terza stoccata! 2-0 Di-Koch: altra parata e risposta per il romano! 1-0 Di-Koch: parte bene il numero 2 del mondo con la parata e risposta vincente. 19.30 SI PARTE! 19.29 Ma le emozioni non sono finite, infatti sta per iniziare latra Davide Die Mate Tamas Kochmaschile. Il romano cerca il primo oro iridato dopo il titolo europeo conquistato a Plovdiv nel giugno scorso. 19.2815-10! OROOOOOO! Dopo 5 anni, la toscana torna sul trono del ...

LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: ITALIA DA SOGNO ... OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Paavolainen 2-1 Cartellino giallo comminato ad entrambi per passività. Di Veroli-Paavolainen 2-1 In allungo il romano trova la stoccata giusta dopo ...Grandi ambizioni di medaglia per l'Italia oggi all'Allianz MiCo di Milano tra il fioretto femminile e la spada maschile. Tra le donne, Batini, Favaretto, Volpi ed Errigo raggiungono gli ottavi di fina ...