LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | impresa di Errigo | è ai quarti con Favaretto e Volpi Ora Batini | poi gli spadisti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Huang 2-2 Ancora botta e risposta tra le due antagoniste.-Huang 1-1 La cinese trova la stoccata del pareggio dopo il buon avvio dell’azzurra. 15:57 Ci avviciniamo intanto anche al ritorno in pedana di Davide Di Veroli. Lo spadista italiano sfiderà il finlandese Paavolainen dopo l’assalto tra la rumena Calugareanu e la tedesca Behr. 15:55 Emozioni a non finire con questo trittico azzurro. Tocca ora infine a Martina. La pisana sfida la temibile cinese Qiangjan Huang. MARTINA– Anita Blaze 15-9!!! Caliamo il tris in attesa di. La veneta confeziona il 2-0 sulle rivali francesi, ed il pubblico milanese si esalta. ALICE– Juli Walczyk 15-12!!! Avanza anche la toscana, che ...