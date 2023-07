LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | Errigo | Volpi e Favaretto in semifinale! Ora ci provano Di Veroli e Cuomo!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 Ecco il momento dei quarti di finale della spada maschile con due italiani in pedana: Davide Diaffronta il venezuelano Francisco Limardo, Valerio Cuomo sfiderà invece il kazako Ruslan Kurbanov. 17.29 Ciò significa che un’italiana andrà sicuramente in finale per l’oro! Come prevedibile, il movimento femminile del fioretto ha risposto presente all’appuntamento più importante della stagione. 17.27 Queste le due semifinali nel fioretto femminile:-Kiefer (USA) 17.25-AZUMA 15-9! TRE ITALIANE SUL PODIOOOO! Vittoria straordinaria per la giovane veneta che conquista così la prima medaglia individuale ai! 17.24 Azuma-9-14: ARRIVA ANCHE LA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Paavolainen 2-1 Cartellino giallo comminato ad entrambi per passività. Di Veroli-Paavolainen 2-1 In allungo il romano trova la stoccata giusta dopo ...Grandi ambizioni di medaglia per l'Italia oggi all'Allianz MiCo di Milano tra il fioretto femminile e la spada maschile. Tra le donne, Batini, Favaretto, Volpi ed Errigo raggiungono gli ottavi di fina ...