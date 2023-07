LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | Errigo | Volpi e Favaretto in semifinale nel fioretto e Di Veroli nella spada!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 Assalto sospeso per un guasto all’impianto elettrico sulla pedana di gara. 1-0: attacco vincente per la lombarda. 17.55 Ed è subito il momento delle semifinali delfemminile, si parte con il derby azzurro tra Ariannae Martina! 17.53 Questo il tabellone della spada maschile: Di– Cannone (FRA) Koch (HUN)-Kurbanov (KAZ) 17.50 DI-LIMARDO 15-12! L’AZZURRO E’ IN! Vittoria di carattere per il numero uno del seeding dopo un assalto equilibratissimo: eliminato il venezuelano Francisco Limardo! Purtroppo Cuomo ha perso per 12-15 contro il kazako Kurbanov, eliminato quindi ai quarti di finale il napoletano. 17.49 ...

LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: il giorno delle fiorettiste, c'è Arianna Errigo! Occhio a Di Veroli OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Paavolainen 2-1 Cartellino giallo comminato ad entrambi per passività. Di Veroli-Paavolainen 2-1 In allungo il romano trova la stoccata giusta dopo ...Grandi ambizioni di medaglia per l'Italia oggi all'Allianz MiCo di Milano tra il fioretto femminile e la spada maschile. Tra le donne, Batini, Favaretto, Volpi ed Errigo raggiungono gli ottavi di fina ...