LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | buona la prima per Errigo | Volpi e Favaretto

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.30: Conosciamo le avversarie delle azzurre al secondo turno, in attesa sempre di Martina Batini– Chan (Hkg) dalle 12.15– Stutchbury (Gbr) dalle 11.50– Scruggs (Usa) dalle 11.50 9.21: Davvero tutto molto facile per Arianna, che domina 15-6 sulla canadese Zhang. 14-6 Manca solo una stoccata alla lombarda. 13-5sta per chiudere. 12-4si riporta nuovamente sul +8. 11-4mette un’altra stoccata. 10-4 Zhang prova ad accorciare, masembra in controllo. 9-2 Tocca Arianna. 8-1 Si sblocca la canadese Zhang. 8-0 Sono passati appena 30 secondi edè avanti di otto stoccate. 7-0 ...