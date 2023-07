LIVE Scherma | Mondiali 2023 in DIRETTA | buon esordio per Favaretto e Volpi A breve tocca ad Errigo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00: Il programma è già con qualche minuto di ritardo. Stanno ancora terminando gli assalti della prima turnazione. 8.51: La prossima azzurra a scendere in pedana (intorno alle 9) sarà Arianna, che affronterà la canadese Zhang. 8.47: Ha chiuso Alice. Vittoria per 15-12 per la toscana nell’contro la coreana Hong. 14-12questa volta Hong. 14-11 Sta di Alice. 8.46: Torna sotto Hong, che accorcia sul -2. 8.45:allunga sul 13-9 8.43: Martinadomina per 15-6 con la greca Garyfallous. Seguiremo ora l’assalto di Alice. 8.42:è avanti comodamente 13-6, mentreè ...