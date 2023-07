LIVE – Roma-Sporting Braga 1-0 | amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Latestuale di, matchvalevole per il proseguo dell’avvicinamento dei giallorossi all’inizio del campionato di Serie A. I ragazzi di Josè Mourinho, dopo le prime uscite stagionali, affrontano il primo vero test dillo nel loro ritiro in portogallo contro il club lusitano. Una partita molto importante per mettere altri minuti nelle gambe ed affinare gli schemi. La gara andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 26 luglio e sarà trasmessa intv e streaming su Dazn. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà unatestuale, il tabellino e altri approfondimenti. COME SEGUIRE IL MATCH(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, ...

Subito un test di spessore per ladi Mourinho , che scende in campo per la sua prima amichevole nel ritiro in Algarve. I giallorossi sfidano il Braga , tra le migliori squadre portoghesi, nel piccolo stadio di Albufeira. Segui ...(Ita)) . Ammonizioni: al 27' pt Cristante B. ((Ita)). La presentazione del match QUI BRAGA - Il Braga dovrebbe scendere in campo con il modulo 4 - 3 - 3 con Magalhaes tra i pali e con ...... con programmi originali in diretta dalle sette del mattino a mezzanotte, dagli studi RDS die ...00 alle 19:00 Fever Pitch : aggiornamentisulle partite in corso, collegamenti con le ...

Roma-Braga LIVE 0-0: traversa di Mancini. Ricardo Horta pericoloso su punizione ForzaRoma.info

Prima amichevole portoghese per la Roma di José Mourinho. Questa sera ad Albufeira andrà in scena la sfida con il Braga, un match di livello in vista della nuova stagione ...Roma-Braga 0-0 LIVE - A.S. Roma - Terza amichevole pre-stagionale per l'AS Roma che allo Stadio Municipal de Albufeira affronta il Br... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, R ...