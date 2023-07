LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | risultati batterie della notte Dalle 13 00 Paltrinieri e Martinenghi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIRIEPILOGOCALENDARIO E ORARI DELLE FINALI13.00 5.38: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.00 per la quarta sessione di finali e semifinali. A più tardi e buona giornata! 5.37: Tante le eliminazioni, alcune dolorose: attese quelle di Cocconcelli e Panziera nei 50 dorso, peccato per Frigo che comunque ha fatto segnare il personale nei 50 dorso, bruciante quella4×100 mista mista che è pur sempre specialità olimpica 5.36: Alessandro Miressi con il nono tempo nei 100 stile libero, Alberto Razzetti con il 13mo tempo nei 200 misti sono qualificati per le semifinali di questo pomeriggio quando ...

Inoltre, per la prima volta nella storia del nuoto italiano in vasca lunga, Ceccon è stato in grado di salire per tre volte sul podio in due edizioni dei campionati mondiali : Stefano Battistelli e ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: Miressi inizia la caccia nei 100 sl, Paltrinieri e Martinenghi per una medaglia OA Sport

Ha preso il via la quarta giornata di batterie in questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Sono state le heat dei 50 dorso donne ad aprire le danze e in casa Italia non sono arriv