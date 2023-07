LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Paltrinieri non pervenuto negli 800 stile! O’Callaghan cancella il record di Federica Pellegrini! Attesa per Martinenghi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.21: CADE ILDIA batterlo è una fantastica australianache rimonta nel finale e vince in 1’52?85 13.20: Ai 100 Titmus sotto lo split deldel mondo, McIntosh, Haughey 13.18: Altra finale, quella dei 200 stile libero donne. Trema un altroitaliano, quello diPellegrini. Queste le protagoniste: 1 LIU Yaxin CHN 16 JUN 1999 1:56.34 2 HAUGHEY Siobhan Bernadette HKG 31 OCT 1997 1:55.48 3Mollie AUS 2 APR 2004 1:54.91 4 TITMUS Ariarne AUS 7 SEP 2000 1:54.64 5 McINTOSH Summer CAN 18 AUG 2006 1:54.67 6 SIMS Bella USA 25 MAY 2005 1:55.45 7 ...

Marine Messe sta allo sport come San Siro sta al calcio e ai grandi eventi: a sto giro tiene banco il grande. Un mattino nipponico agrodolce: non tutto è andato come doveva. Non bene i 50 dorso:...Quarta giornata ai Mondiali in vasca lunga di Fukuoka: attesa per gli azzurri, a caccia di altre medaglie. Gregorio Paltrinieri tenta l'impresa negli 800 sl, Nicolò Martinenghi cerca un altro podio ...SEGUI ILDI SEMIFINALI E FINALI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DELIN VASCA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ...

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: quarto giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...