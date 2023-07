LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Miressi in semifinale dei 100 stile! Razzetti avanti nei 200 misti Delusione 4×100 mista mista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI5.33: Queste le finaliste della: Usa, Australia, Olanda, Cina, Gbr, Canada, Giappone, Germania 5.32. Altraper gli azzurri in questa mattinata tutt’altro che esaltante. Si fa pesante anche il conto delle finali conquistate dall’Italia finora. A Budapest e Gwangju furono 23, a metà strada del mondiale di Fukuoka siamo a quota 8, poche 5.31: Niente da fare per l’Italia che è fuori dalla finale con 3’46?86 5.30: Ai 300 Usa, Olanda, Polonia, Italia 5.29: Ai 200 Italia Usa, Olanda. 58?87 per Poggio 5.28: Ai 100 Polonia, Brasile, Italia, 54?69 per Mora 5.24: Sono andati tutti piuttosto forte. Vince l’Australia con ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: Miressi inizia la caccia nei 100 sl, Paltrinieri e Martinenghi per una medaglia OA Sport

