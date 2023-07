LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | giornata nera per l’Italia Martinenghi e Paltrinieri lontani dal podio | Miressi e Razzetti out in semifinale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI14.49: Oro per la Cina che resiste nel finale e vince con 3’38?57, argento per l’Australia con 3’39?03, e bronzo per gli Usa con 3’40?19 14.58: Ai 300 Cina, Australia, Usa 14.57: Ai 200 Cina, Usa, Giappone 14.56: Ai 100 Usa (Murphy 52?02), Cina, Giappone 14.55: Tutto pronto per la finale della 4×100 mista mista. Queste le nazionali protagoniste: 1 JPN – Japan 3:44.79 2 GBR – Great Britain 3:43.47 3 NED – Netherlands 3:41.45 4 USA – United States of America 3:40.47 5 AUS – Australia 3:40.87 6 CHN – People’s Republic of China 3:42.49 7 CAN – Canada 3:44.32 8 GER – Germany 3:45.34 14.45: Domani, a meno di belle sorprese dalla 4×200 stile libero donne non ci saranno azzurri in finale nel pomeriggio. Erano diverse edizioni delle rassegne iridate ...

Segui tutte le gare in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW RISULTATI 26 LUGLIOLINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico diartistico ...Marine Messe sta allo sport come San Siro sta al calcio e ai grandi eventi: a sto giro tiene banco il grande. Un mattino nipponico agrodolce: non tutto è andato come doveva. Non bene i 50 dorso:...Quarta giornata ai Mondiali in vasca lunga di Fukuoka: attesa per gli azzurri, a caccia di altre medaglie. Gregorio Paltrinieri tenta l'impresa negli 800 sl, Nicolò Martinenghi cerca un altro podio ...

Mondiali nuoto 2023 26 luglio diretta live: Paltrinieri non ne ha. Martinenghi quinto. O'Callaghan spazza Federica

Saranno sei, il numero più alto finora, i titoli assegnati oggi, mercoledì 26 luglio, ai Mondiali 2023 degli sport acquatici, in corso a Fukuoka, in Giappone. Tornerà in acqua, inoltre, il Setterosa, ...I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: quarto giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...