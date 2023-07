LIVE Nuoto | Mondiali 2023 in DIRETTA | Cocconcelli e Panziera eliminate in batteria nei 50 dorso | Miressi lancia la sfida nei 100 sl

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI4.01: L’uruguaiano Nolles con 50?87 vince la sestama non va in testa alla classifica 3.59: La quintava al panamense Calderon Harper con il tempo di 51?42 3.57: Il palestinese Bawwab si aggiudica la quartacon il crono di 52?01 3.54: Tariq del Pakistan si impone nella terzacon il tempo di 53?99 ma in testa resta Abeysinghe 3.52: Il rappresentante del Nepal Shah vince con 52?94 la secondadei 100 stile libero 3.50: Abeysinghe dello Sri Lanka vince la prima di dodici batterie dei 100 stile uomini con 50?46. Tempo di 1’18?28 per il rappresentante della Guinea Bissau Rogery 3.48: Al via nelle semifinali dei 50 ...

la giornalista Margherita Grassi e il campione olimpico e mondiale di Massimiliano Rosolino. IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO MARTEDÌ 25 LUGLIO Competizioni sportive dalle ore 18 alle 22. Inoltre, per la prima volta nella storia del italiano in vasca lunga, Ceccon è stato in grado di salire per tre volte sul podio in due edizioni dei campionati mondiali : Stefano Battistelli e ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: Ceccon, argento che brucia. Quadarella sul podio dietro Ledecky

Programma, Orari, Tv e streaming del 25 luglio ai Mondiali di nuoto di Fukuoka - I favoriti gara per gara - Il programma. Fino al 30 luglio sono in corso i Mondiali di nuoto a Fukuoka (Giappone). Paltrinieri, Ceccon, Quadarella e Panziera ecco chi sono gli azzurri a caccia di medaglie