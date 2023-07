LIVE Italia-Olanda | Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA | inizia la semifinale a Fukuoka

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.43 Le azzurre in acqua oggi: Condorelli (portiere), Tabani, Galardi, Avegno, Giustini, Bettini, Picozzi, Bianconi, Palmieri, Marletta, Cergol, Viacava, Banchelli (portiere). In tribuna Gant e Cocchiere. 9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladideifemminili di2023. La partita inizierà alle 10.00. Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti allatestuale del match traed, primadei2023 di: al Marine Messe ...

LIVE Italia-Serbia 14-15, Mondiali pallanuoto 2023 in DIRETTA: Settebello eliminato ai rigori OA Sport

