LIVE – Italia-Olanda 7-8 | semifinale Mondiali Fukuoka 2023 pallanuoto femminile in DIRETTA

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Latestualedidideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo la meravigliosa impresa contro le tricampionesse olimpiche e quadricampionessedegli Stati Uniti, non vogliono smettere di sognare. Il Setterosa va a caccia della finalissima che vorrebbe dire medaglia sicura ma anche pass olimpico per Parigi 2024. Per raggiungerla occorrerà battere la formazione Orange, che ai quarti ha battuto il Canada. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 10.00ne di mercoledì 26 ...

Martedì 25 luglio Rai 1 ha conquistato la prima serata grazie a Hotel Portofino . Superati Battiti1) e 7 ore per farti innamorare (Canale 5). Lontano dal podio Filorosso su Rai 3, che finisce dietro a Delitti ai Caraibi su Rete 4, Appena un minuto su Rai 2 e In Onda su La 7. Nell'...... le pause di viaggio o semplicemente nei momenti d'attesa in vettura, istream, le notizie e i ... Il nuovo app store, così come l'app di YouTube in vettura, sarà disponibile inentro la fine ...Balzo di BattitiUno) che rispetto alla scorsa settimana ha avuto 300 mila utenti in più, coinvolgendo totalmente 1.5 mln di persone (12.7%). Dato ottimo per la seconda rete Mediaset. ...

LIVE Italia-Olanda 6-8, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: arbitraggio a senso unico OA Sport

Due medici, padre e figlio, e una storia lunga 40 anni, quella che va dalla scoperta del virus HIV al suo utilizzo come strumento di cura contro le malattie genetiche rare. Ora la storia è libro, fina ...I dati Auditel dei programmi di martedì 25 luglio: vince Rai 1 con Hotel Portofino, che fa meglio di Battiti Live e "7 ore per farti innamorare" ...