LIVE Italia-Olanda 5-6 | Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA | Setterosa in scia a metà gara

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ evidente che oggi è un altroquando in acqua c’è Galardi come centroboa. Senza di lei si fa tanta fatica, soprattutto in attacco. Fallo da espulsione di Palmieri, che non sta vivendo un momento felice nella sua partita. Time-out. 5’36” Altro fallo in attacco di Palmieri. 5’47” Aarts devia in angolo il tiro di Marletta. Parata importante. 6’14” Clamoroso, l’neanche tira! Recupero di Picozzi. Doppia superiorità numerica per l’. 6’53” Fallo in attacco di Palmieri. 7’01” Deviato in corner il pallonetto di Avegno. 7’30” Buona difesa delle azzurre sul centroboa. Iniziato il terzo tempo. Le olandesi sono più veloci e vincono anche questo sprint. 10.29 Doppietta di Galardi, una rete a testa per Avegno, Giustini e ...