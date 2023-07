LIVE – Fiorentina-Stella Rossa 0-5 | amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Latestuale di, matchvalevole per il proseguo dell’avvicinamento dei viola all’inizio del campionato di Serie A. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo il netto successo sul Catanzaro neo-promosso in Serie B, va a caccia di un’altra vittoria anche contro una squadra dillo internazionale come quella serba. La gara andrà in scena alle ore 20:00 di mercoledì 26 luglio e al momento non ha una copertura televisiva, ma non è da escludere che venga trasmessa da canali ufficiali del club gigliato. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà unatestuale, il tabellino e altri approfondimenti. COME SEGUIRE IL MATCH0-5 (9? Olayinka, 10? Krasso, 13? ...

Appuntamento il 9 agosto alle ore 19 (sempresu Sky Sport e in streaming su NOW). 27 luglio: ... le amichevoli Oggi in campo sette squadre di Serie A: Lecce, Atalanta, Empoli, Cagliari,,...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI STELLA ROSSA -] I convocati 1) Amatucci Lorenzo 2) Biraghi Cristiano 3) Bonaventura Giacomo 4) Brekalo Josip 5) Castrovilli Gaetano 6) ...Atalanta,, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Società Sportiva Calcio Napoli e Roma inizieranno il loro percorso nella competizione a partire dagli Ottavi di Finale, in programma tra dicembre ...

Stella Rossa-Fiorentina: dove seguire il live e vedere lo streaming Viola News

28' - Ci prova dai venti metri la Fiorentina con Sabiri, ma Glazer la devia in angolo 26' - 5-0 STELLA ROSSA! Krasso passa per Bukari che salta Terracciano e viene ...26' - 5-0 STELLA ROSSA! 23' - 4-0 DELLA STELLA ROSSA! Clamoroso a Belgrado! Doppietta per Olayinka! Cross di Ivanic per Olayinka che prima si vede parare il tiro da Terracciano e ...