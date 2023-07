L' Italia cresce più di Francia e Germania Il Fmi alza le previsioni del pil a +1 | 1 per cento nel 2023

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Mentre la crescita dell’economia globale migliora, pur rimanendo debole, l'a fine anno registrerà una performance migliore di quella die della media Ue. È quanto emerge dall'aggiornamento trimestrale del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale. Il pilno è statoto di 0,4 punti percentuali nelal +1,1 per, mentre quello per il 2024 è stato ritoccato all’ingiù di 0,2 punti al +0,9 per. A sospingerlo la corsa dei servizi e del turismo. Lepiù recenti sul nostro paese erano state diffuse nel maggio scorso. Nel Weo di aprile, invece, per l'si stimava una crescita del pil dello 0,7 pernele ...