Liste d’attesa | Ciarambino | Fondi inutilizzati e pazienti all’oscuro dei servizi dei distretti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “L’enormità dellein tutto il Paese e nella nostra regione resta una delle criticità più gravi che si traduce in una vera e propria negazione del diritto alla salute, al punto che ben 2,5 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi. Un tema che seguo da tempo e sul quale ho voluto interrogare la Giunta per segnalare alcune gravi anomalie e capire che azioni intende adottare”, dichiara Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto, al termine della seduta di Question time. “Non possiamo più assistere a scene quotidiane con centinaia di persone in coda davanti ai laboratori privati fin dalle prime ore del mattino per sottoporsi ad esami clinici prima che si esauriscano i tetti di spesa, cosa che avviene praticamente entro la prima settimana di ogni mese, mentre i punti ...