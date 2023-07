L’ira di Saviano dopo la cancellazione del suo programma in Rai | «Ma quale codice etico | è chiaro da che parte sta il governo»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «Stanno chiudendo une nello stesso giorno attaccano Don Ciotti: è evidente da chestia il». Lo ha detto Roberto, commentando con La Stampa ladadei vertici Rai della sua trasmissione «Insider, faccia a faccia con il crimine»: 4 puntate, già registrate e previste a novembre su RaiTre. «Era già stato tutto presentato il 7 luglio con un mio video – sottolinea il giornalista – e c’era già il processo a cui Salvini mi ha costretto per averlo chiamato “ministro della Malavita”, con un’espressione di Gaetano Salvemini». Dunque, «è solo un pretesto evocare ilper giustificare la decisione dell’azienda», dice, sottolineando, inoltre, come il suo ...

Dunque, "è solo un pretesto evocare il codice etico per giustificare la decisione dell'azienda", dice, sottolineando, inoltre, come il suo programma sia diverso "da quello di Filippo Facci ", ...delle opposizioni • Robertoè fuori dalla Rai. Il suo programma Insider, faccia a faccia con il crimine, quattro puntate, già registrate, previste da novembre su Rai3, non sarà ...Auguri, viva la democrazia!', scriveva il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture scatenandodello scrittore. "La mia è una valutazione precisa: disprezzo".insulta Meloni e ...