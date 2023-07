... fotografie, disegni e immagini che raccontano attraverso sei sezioni tematiche la storia degli Ippodromi, si arricchisce con una nuova sottosezione dedicata all'Sesana di ...Una doppia tappa italiana per il tour europeo del cantante, che per l'occasione sarà accompagnato dal dj canadese Kaytranada Tutto pronto per il concerto di The Weeknd all'La Maura di Milano. Mercoledì 26 e giovedì 27 luglio il cantante si esibirà di fronte a un pubblico di oltre 150 mila persone per le uniche due tappe italiane della stagione. Un'...Il terzo appuntamento europeo dell'estate italiana di Sky sarà invece a Milanoe riguarderà gli appassionati di equitazione: dal 30 agosto al 3 settembre , all'San Siro i FEI Jumping ...

L'Ippodromo Snai Sesana entra nell'Archivio Storico di Snaitech Redazione Jamma

ROMA - Una decisione profondamente sentita quella presa da Snaitech che ha voluto intitolare il campo gara in erba per il salto ostacoli, all'interno ...L’Archivio Storico Ippodromi Snai che raccoglie documenti, fotografie e disegni si arricchisce di una nuova sezione dedicata alla storia ...