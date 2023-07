Sesana " intitolato al Commendator Giuseppe Sesana , che fu tra i promotori della sua costruzione insieme al Barone Giuseppe Petrone " fu inaugurato dopo due anni di lavori il 16 ...Una doppia tappa italiana per il tour europeo del cantante, che per'occasione sarà accompagnato dal dj canadese Kaytranada Tutto pronto per il concerto di The Weeknd all'La Maura di Milano. Mercoledì 26 e giovedì 27 luglio il cantante si esibirà ......UEFA Nations League Finals di calcio vinte dalla Spagna e con'... dal 30 agosto al 3 settembre , all'San Siro i FEI ...

L'Ippodromo Snai Sesana entra nell'archivio storico di Snaitech Adnkronos