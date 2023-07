(Di mercoledì 26 luglio 2023) Due uomini ritenuti responsabili di aver cagionatomente un disastro ambientale , mediante l’esercizio non autorizzato di attività estrattiva di pomice, con l’aggravante di aver commesso il fatto in unasottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona, su richiesta della locale Procura della Repubblica guidata da Giuseppe...

Lipari, sequestrata una discarica abusiva in zona Vallone Bianco: due indagati Gazzetta del Sud

Una cava abusiva sequestrata nel Messinese in un’area oltretutto sottoposto a vincoli paesaggistici. Denunciati due uomini, titolare e dipendente di una ditta operante attività di recupero e messa in ...LIPARI – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata da Giuseppe Verzera, ha convalidato il sequestro preventivo di ...