MILANO - L'ha scelto di affidare la fascia di capitano all'argentino Lautaro Martinez . La comunicazione è arrivata dai canali social della società nerazzurra che ha anche promosso Nicolò Barella come vice ...... 'He's just the captain' chela scelta. Una fascia che in realtà già nel corso della ... Per l'femminile, invece la capitana sarà Lisa Alborghetti.... l'Al - Nassr di Cristiano Ronaldo pesca ancora in Europa el'ingaggio del terzino ... 11:45 23 Luglio, due jolly per SamardzicL'non perde di vista Samardzic per completare il ...

L'Inter ufficializza Lautaro capitano: l'annuncio è in stile Barbie! Corriere dello Sport

L'Inter sfrutta l'uscita in tutte le sale del film Barbie per confermare ufficialmente una decisione presa già da tempo ovvero l'annuncio del nuovo capitano per questa stagione. Con la partenza sia di ...Doppio colpo per il Cesena femminile, che annuncia l'arrivo del difensore Chiara Groff e della centrocampista Francesca Colonna ...