L’indifferenza del governo di fronte ad Apocalypse Italia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In questa specie di “Now” che unisce idealmente Milano e Palermo, la campagna veneta e la Sila, il Garda e Segesta, tutti ci chiediamo cosa stia succedendo, che cosa ci stia dicendo la natura e come sempre l’istintiva paura suggerisce di aspettare che questa estate indiavolata passi in fretta e la ragione grida che bisogna fare qualcosa. Nel mezzo ci sono quegli sciocchi che modernamente e garbatamente definiamo negazionisti che hanno trovato ne La Verità l’organo ufficiale e in Andrea Giambruno, volto di Retequattro nonché compagno della presidente del Consiglio, un fervido portavoce. Fa caldo, embè? Emergenza climatica? Balle, roba da “gretini”. Come se ne infischiavano del Covid, ora spiritoseggiano su un luglio da incubo. E stiamo qui a scrivere questi articoli senza nemmeno sapere bene con chi prendercela e allora l’unica cosa seria da fare è rivolgere ...