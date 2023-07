L' incendio nel leccese ripreso dai droni con termocamera

È in bonifica l'a San Cataldo,leccese. In totale, dal 23 luglio, sono stati 1.657 gli interventi dei vigili del fuoco tra Puglia, Calabria e Sicilia. 26 luglio 2023Le immagini dei vigili del fuoco mostrano il vastoscoppiato a San Cataldo,leccese, ripreso dai droni con termocamera in sorvolo sull'area interessata. 26 luglio 2023...L'arcivescovo di Manfredonia si rivolge oggi ai numerosi turisti che oltre alla paura dell'... aggiunge ricordando le parole di Papa FrancescoMessaggio per la prossima Giornata del Creato ...

Tragedia a Cardeto, un uomo muore nel tentativo di spegnere un incendio. Feriti la figlia e il genero. Calabr Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Roma, 26 lug. (askanews) - Non solo la Sicilia devastata dagli incendi. Nelle immaginile operazioni di spegnimento con l'elicottero dei vigili ...Roma, 26 lug. (askanews) - Le immagini dei vigili del fuoco mostrano il vasto incendio scoppiato a San Cataldo, nel leccese, ripreso dai droni con termocamera in sorvolo sull'area interessata.