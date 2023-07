L’incendio del secolo a Corfù è opera di piromani?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il clima caldo ha contribuito a un’ondata di incendi in Grecia e nelle sue isole. Ma non sono gli unici responsabili della drammatica situazione. Gli isolani colpiti dall’ondata di incendi vedono il nemico altrove. Sempre più abitanti dell’isola greca disono convinti che il disastro attuale non sia dovuto tanto al cambiamento del clima,

Oltre a Oliveri,divampato sulla costa tirrenica messinese sta interessando anche il territorio di Patti. In particolare le fiamme sono arrivate vicino al Santuario di Tindari, cattedrale posizionata in ...Le calamità possono accadere ovunque, ciò che fa la differenza è come vengono gestite. E la cattiva gestione dell'aeroporto di Catania in seguito all'16 luglio ha trasformato'incidente in una vera e propria emergenza nazionale . Senza che per giorni il governo la trattasse come tale.'aeroporto di Catania è il quarto d'Italia per ...Il governatore Attilio Fontana ha formalizzato la richiesta... Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Milano per'... la sacra montagna di Celestino V: unè divampato nella ...