L’importanza di un altro punto di vista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) C’è un giornale in Francia dove i giornalisti pretendono di decidere chi li debba dirigere. Si chiama Le Journal du dimanche ed è un settimanale con 75 anni di storia. Il suo editore, Vincent Bolloré, all’inizio di maggio ha deciso di nominare un nuovo direttore e da allora «Jdd», come lo chiamano i francesi, è in sciopero perché ai redattori non piace il nuovo arrivato. Stéphane Albouny, questo il nome del responsabile designato dalla proprietà, è giudicato troppo di destra e dunque respinto; perciò, il settimanale manca dalle edicole ormai da oltre un mese. Il caso è certamente singolare, e non soltanto perché dei dipendenti (nonostante si dicano liberi professionisti, i giornalisti non sono paragonabili ad avvocati o architetti, si tratta di persone regolarmente inquadrate, che alla fine del mese ricevono dall’editore, cioè dal proprietario della testata, una busta paga) si ...