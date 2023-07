L' imbarazzante disastro di Roberto Gualtieri | si è dimenticato 212 milioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) E per fortuna che il governo Meloni, quello, secondo l'opposizione, che sta tagliando la sanità e il welfare, si è accorto della svista. Parliamo del programma di interventi da realizzare in vista del Giubileo del 2025, piano presentato dal commissario straordinario,, sindaco di Roma, e approvato con un Dpcm l'8 giugno scorso. Il corposo progetto presenta 184 schede. In due allegati. Più un terzo con le schede illustrate in modo più esteso. Si tratta di un piano enciclopedico, che va dal completamento di linee della metro all'acquisto di nuovi tram e vagoni, dal rifacimento di strade, piazze, mercati, siti archeologici, alla costruzione di parcheggi sotterranei, dalla riqualificazione di borghi sperduti, a ville, parchi e costruzione di alloggi per i pellegrini. Mancava una sola voce: il rafforzamento dei punti di pronto soccorso. ...