Licenziata con foto e video della sua “infedeltà” | il Garante della privacy condanna l’azienda al pagamento di 10mila euro di multa

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nel 2021 una 53enne dipendente di un’azienda dolciaria riminese vienein tronco dalla propria azienda perché scoperta a lavorare per un’altra società durante le sue ore di malattia. Per solidificare i sospetti e giungere al licenziamento, il titolare aveva ingaggiato un investigatore privato, incaricato di seguire la donna nelle sue ore di malattia e documentare, con, la sua “” nei confronti dell’impresa per cui lavorava. Una volta notificato il proprio licenziamento, la donna, assistita dalla sua legale Jessica Valentini, decide di impugnare la decisione. In tribunale però non riesce a far valere le proprie ragioni e perde il posto di lavoro. Come raccontato da Il Resto del Carlino, l’avvocata decide di chiedere alla facoltà di accedere a tutti i documenti ...

Per solidificare i sospetti e giungere al licenziamento, il titolare aveva ingaggiato un investigatore privato, incaricato di seguire la donna nelle sue ore di malattia e documentare, con video e foto ...