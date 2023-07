Libri | Marcello Veneziani | “E’ un’epoca di ‘Scontenti’ | divario tra aspettative e ciò che siamo”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Ho considerato come la scontentezza sia il sentimento più profondo e persistente della nostra epoca. Si parla tanto della rabbia, del rancore, in realtà è lo scontento l’elemento che ci caratterizza”. Lo afferma, in una chiacchierata con l’Adnkronos, lo scrittore e saggistaparlando del suo ultimo libro ‘Scontenti – Perché non ci piace il mondo in cui viviamo’ (pp. 176, edizioni Marsilio), nel quale affronta quello che definisce come “il male oscuro della nostra epoca”. “Non essere contenti della nostra vita, il difficile rapporto tra i nostri desideri e ciò che: è questo il senso vero della scontentezza. Iltra lee quello che realmente abbiamo o”, spiega. Che prova a stilare un profilo dello ‘scontento’. ...

Lo afferma, in una chiacchierata con l'Adnkronos, lo scrittore e saggistaVeneziani parlando del suo ultimo libro 'Scontenti - Perché non ci piace il mondo in cui viviamo' (pp. 176, edizioni ...Segue martedì 1° agosto ore 18 concerto nella Cantina Sartarelli a Poggio Sancon il ... e la presentazione dei"Sulle tracce di Gaspare Spontini. Profilo di un compositore europeo dalla ...... Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto, Morro d'Alba, Poggio San, San Paolo di Jesi, ... tanta musica, non solo classica o operistica, ma anche cantautoriale, jazz, musical,e attività ...

Libri: Marcello Veneziani: "E' un'epoca di 'Scontenti', divario tra ... Adnkronos

'Ho considerato come la scontentezza sia il sentimento più profondo e persistente della nostra epoca. Si parla tanto della rabbia, del rancore, in ...Libri e fumetti sotto l'ombrellone, i consigli di Giacomo Brunoro per l'estate 2023. Agosto è alle porte e come sempre torna l'appuntamento con i libri e i fumetti da leggere sotto l'ombrellone. Ma an ...